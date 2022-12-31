За сутки на Харьковщине двое погибших — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов подытожил информацию о происшествиях, связанных с боевыми действиями, на Харьковщине в предновогодние сутки.
«В прошедшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте. В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет», — сообщил глава ХОВА.
Купянский район и сам Купянск остаются наиболее обстреливаемыми на Харьковщине. Кроме того, враг бьет из артиллерии и минометов по приграничным населенным пунктам.
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Олег Синегубов также напомнил о трагедии в Харьковском районе — там супруги поехали в лес за елкой и подорвались на взрывном устройстве. 65-летний мужчина погиб на месте, его жена получила травмы.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 08:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов подытожил информацию о происшествиях, связанных с боевыми действиями, на Харьковщине в предновогодние сутки".