За сутки на Харьковщине двое погибших — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов подытожил информацию о происшествиях, связанных с боевыми действиями, на Харьковщине в предновогодние сутки.

«В прошедшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте. В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет», — сообщил глава ХОВА.

Купянский район и сам Купянск остаются наиболее обстреливаемыми на Харьковщине. Кроме того, враг бьет из артиллерии и минометов по приграничным населенным пунктам.

Олег Синегубов также напомнил о трагедии в Харьковском районе — там супруги поехали в лес за елкой и подорвались на взрывном устройстве. 65-летний мужчина погиб на месте, его жена получила травмы.