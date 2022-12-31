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За добу на Харківщині двоє загиблих – Синєгубов

Події 08:46   31.12.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині двоє загиблих – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов підсумував інформацію про події, пов’язані з бойовими діями, на Харківщині в передноворічну добу.

“Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.В Куп’янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років“, – повідомив голова ХОВА.

Куп’янський район і сам Куп’янськ залишаються найбільш обстрілюваними на Харківщині. Крім того, ворог б’є з артилерії та мінометів по прикордонних населених пунктах.

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    • Олег Синєгубов також нагадав про трагедію в Харківському районі – там подружжя поїхало до лісу за ялинкою та підірвалося на вибуховому пристрої. 65-річний чоловік загинув на місці, його дружина зазнала травм.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов підсумував інформацію про події, пов’язані з бойовими діями, на Харківщині в передноворічну добу".