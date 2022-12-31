За добу на Харківщині двоє загиблих – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов підсумував інформацію про події, пов’язані з бойовими діями, на Харківщині в передноворічну добу.

“Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.В Куп’янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років“, – повідомив голова ХОВА.

Куп’янський район і сам Куп’янськ залишаються найбільш обстрілюваними на Харківщині. Крім того, ворог б’є з артилерії та мінометів по прикордонних населених пунктах.

Олег Синєгубов також нагадав про трагедію в Харківському районі – там подружжя поїхало до лісу за ялинкою та підірвалося на вибуховому пристрої. 65-річний чоловік загинув на місці, його дружина зазнала травм.