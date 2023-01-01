2022 год в Харькове в объективе «Объектива»: фоторепортаж
Подводя итоги ушедшего года, мы выбрали 50 фотографий, снятых в Харькове корреспондентами МГ «Объектив».
Мы сознательно не брали в подборку довоенные фото, ведь для большинства из нас тот 2022-й, который запомнится навсегда, начался не 1 января, а 24 февраля. В подборке нет фото с фронта, ведь благодаря нашим защитникам — ВСУ и всем Силам обороны в Харькове фронта не было. Безусловно отразить все события 2022-го нельзя не то что в 50, но даже в миллионе фотографий. Так что это — лишь малая часть того, что видели и пережили вместе со всеми харьковчанами корреспонденты МГ «Объектив».
Фото Павла Велицкого, Елены Нагорной, Артема Листопада.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 12:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подводя итоги ушедшего года, мы выбрали 50 фотографий, снятых в Харькове корреспондентами МГ «Объектив»".