Live
  • Воскресенье 01.01.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

2022 год в Харькове в объективе «Объектива»: фоторепортаж

Общество 12:24   01.01.2023
Оксана Горун
2022 год в Харькове в объективе «Объектива»: фоторепортаж

Подводя итоги ушедшего года, мы выбрали 50 фотографий, снятых в Харькове корреспондентами МГ «Объектив».

Мы сознательно не брали в подборку довоенные фото, ведь для большинства из нас тот 2022-й, который запомнится навсегда, начался не 1 января, а 24 февраля. В подборке нет фото с фронта, ведь благодаря нашим защитникам — ВСУ и всем Силам обороны в Харькове фронта не было. Безусловно отразить все события 2022-го нельзя не то что в 50, но даже в миллионе фотографий. Так что это — лишь малая часть того, что видели и пережили вместе со всеми харьковчанами корреспонденты МГ «Объектив».

24 февраля в Харькове клиника не работает

Люди прячуются от обстрела в метро

Тероборона в ХОВА

Тероборона в ХОВА 2

Новый год в метро Харькова - станция "Университет" 2
Фото: Павел Велицкий

Фото Павла Велицкого, Елены Нагорной, Артема Листопада.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:35
Поэтесса Полозкова призналась, что уехала из РФ, увидев бомбардировки Харькова
08:19
На оккупированной части Харьковщины враг ужесточил контрразведывательные меры
20:28
Когда закончится война и что ждет Харьков в 2023-м: прогноз астролога (сюжет)
19:16
Харьковчане провожают 2022 год в метро: концерт и поздравление Терехова (фото)
18:21
Какие населенные пункты Харьковщины обстрелял враг 31 декабря. Данные Генштаба

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «2022 год в Харькове в объективе «Объектива»: фоторепортаж»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подводя итоги ушедшего года, мы выбрали 50 фотографий, снятых в Харькове корреспондентами МГ «Объектив»".