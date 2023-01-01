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2022 рік у Харкові в об’єктиві “Об’єктива”: фоторепортаж

Репортаж 12:24   01.01.2023
Оксана Горун
2022 рік у Харкові в об’єктиві “Об’єктива”: фоторепортаж

Підбиваючи підсумки минулого року, ми обрали 50 фотографій, знятих у Харкові кореспондентами МГ “Об’єктив”.

Ми свідомо не брали в добірку довоєнні фото, адже для більшості з нас той 2022-й, який запам’ятається назавжди, розпочався не 1 січня, а 24 лютого. У добірці немає фото з фронту, адже завдяки нашим захисникам – ЗСУ та всім Силам оборони у Харкові фронту не було. Безумовно відобразити всі події 2022-го не можна не те що у 50, а й навіть у мільйоні фотографій. Тож це – лише мала частина того, що бачили та пережили разом із усіма харків’янами кореспонденти МГ “Об’єктив”.

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Тероборона в ХОВА

Тероборона в ХОВА 2

Новий рік біля метро Харківська станція "Університет" 2
Фото: Павло Велицький

Фото Павла Велицького, Олени Нагорної, Артема Листопада.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підбиваючи підсумки минулого року, ми обрали 50 фотографій, знятих у Харкові кореспондентами МГ “Об’єктив”".