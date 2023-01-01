2022 рік у Харкові в об’єктиві “Об’єктива”: фоторепортаж

Підбиваючи підсумки минулого року, ми обрали 50 фотографій, знятих у Харкові кореспондентами МГ “Об’єктив”.

Ми свідомо не брали в добірку довоєнні фото, адже для більшості з нас той 2022-й, який запам’ятається назавжди, розпочався не 1 січня, а 24 лютого. У добірці немає фото з фронту, адже завдяки нашим захисникам – ЗСУ та всім Силам оборони у Харкові фронту не було. Безумовно відобразити всі події 2022-го не можна не те що у 50, а й навіть у мільйоні фотографій. Тож це – лише мала частина того, що бачили та пережили разом із усіма харків’янами кореспонденти МГ “Об’єктив”.

Фото Павла Велицького, Олени Нагорної, Артема Листопада.