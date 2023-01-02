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Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб

Общество 08:23   02.01.2023
Оксана Якушко
Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб

Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих войск на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Подразделения ВСУ сбили все вражеские беспилотники. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице Херсона.

Противник продолжает наступление на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огорцево, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих войск на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".