Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб
Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих войск на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Подразделения ВСУ сбили все вражеские беспилотники. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице Херсона.
Противник продолжает наступление на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.
На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огорцево, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.
В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области.
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих войск на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".