Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб

Россияне пытаются улучшить тактическое положение своих войск на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Подразделения ВСУ сбили все вражеские беспилотники. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице Херсона.

Противник продолжает наступление на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огорцево, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.