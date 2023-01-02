На Харківщині росіяни гатили вогнем по 11 містам і селам – Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються покращити тактичне становище своїх військ на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, у тому числі застосував 44 БПЛА “Шахед-136”. Підрозділи ЗСУ збили усі ворожі безпілотники. Також ворог здійснив 55 обстрілів із РСЗВ, серед яких і по дитячій лікарні Херсона.

Противник продовжує наступ на Бахмутському напрямі. Намагається покращити тактичне становище підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямах.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.