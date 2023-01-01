Ворожі снаряди, захоплені під час деокупації Харківщини, хочуть повернути в РФ
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник показав російські снаряди, захоплені бійцями 127-ї бригади під час деокупації Харківської області у вересні.
Відео Мельник опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, скоро ці “подарунки” буде передано росіянам спеціальною повітряною службою доставки від ЗСУ.
“Російські снаряди. Трофейні снаряди, які доблесна 127-ма бригада захопила при нашому бліцкризі, при наступі ще у вересні-місяці. Тепер вони тут зберігаються, чекають своєї черги, щоб вирушити туди, звідки вони прибули на нашу землю. Тільки повітряним шляхом”, – прокоментував Мельник.
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2023 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник показав російські снаряди, захоплені бійцями 127-ї бригади під час деокупації Харківської області у вересні.".