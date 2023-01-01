Ворожі снаряди, захоплені під час деокупації Харківщини, хочуть повернути в РФ

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник показав російські снаряди, захоплені бійцями 127-ї бригади під час деокупації Харківської області у вересні.

Відео Мельник опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, скоро ці “подарунки” буде передано росіянам спеціальною повітряною службою доставки від ЗСУ.

“Російські снаряди. Трофейні снаряди, які доблесна 127-ма бригада захопила при нашому бліцкризі, при наступі ще у вересні-місяці. Тепер вони тут зберігаються, чекають своєї черги, щоб вирушити туди, звідки вони прибули на нашу землю. Тільки повітряним шляхом”, – прокоментував Мельник.

Відео: Сергій Мельник