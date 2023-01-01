Вражеские снаряды, захваченные при деоккупации Харьковщины, хотят вернуть в РФ

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал российские снаряды, захваченные бойцами 127-й бригады в ходе деоккупации Харьковской области в сентябре.

Видео Мельник опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, скоро эти «подарки» будут переданы россиянам специальной воздушной службой доставки от ВСУ.

«Российские снаряды. Трофейные снаряды, которые доблестная 127-я бригада захватила при нашем блицкриге, при наступлении еще в сентябре-месяце. Теперь они тут хранятся, ждут очереди, чтобы отправиться туда, откуда они прибыли на нашу землю. Только воздушным путем», — прокомментировал Мельник.

Видео: Сергей Мельник