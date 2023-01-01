Вражеские снаряды, захваченные при деоккупации Харьковщины, хотят вернуть в РФ
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал российские снаряды, захваченные бойцами 127-й бригады в ходе деоккупации Харьковской области в сентябре.
Видео Мельник опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, скоро эти «подарки» будут переданы россиянам специальной воздушной службой доставки от ВСУ.
«Российские снаряды. Трофейные снаряды, которые доблестная 127-я бригада захватила при нашем блицкриге, при наступлении еще в сентябре-месяце. Теперь они тут хранятся, ждут очереди, чтобы отправиться туда, откуда они прибыли на нашу землю. Только воздушным путем», — прокомментировал Мельник.
Видео: Сергей Мельник
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 22:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал российские снаряды, захваченные бойцами 127-й бригады в ходе деоккупации Харьковской области в сентябре.".