Известный харьковский блоггер кот Степан поздравил украинцев с Новым годом
Созерцая бокал шампанского, кот Степан пожелал украинцам победы и мира.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с новым годом! Happy new year! Пусть 2023 год принесет нам победу, мир и множество поводов для радости!» — говорится в праздничном поздравлении кота Степана.
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Напомним, первые дни российского вторжения Степан и его хозяйка Анна провели в своей квартире на Северной Салтовке в Харькове. В Instagram кота с 1,3 млн подписчиков Анна публиковала фото военного Харькова и призывала немедленно остановить войну. Однако долго находиться в Харькове хозяйка и кот не смогли. Уже 16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. В Украину беженцы вернулись в сентябре.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Созерцая бокал шампанского, кот Степан пожелал украинцам победы и мира.".