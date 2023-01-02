Известный харьковский блоггер кот Степан поздравил украинцев с Новым годом

Созерцая бокал шампанского, кот Степан пожелал украинцам победы и мира.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с новым годом! Happy new year! Пусть 2023 год принесет нам победу, мир и множество поводов для радости!» — говорится в праздничном поздравлении кота Степана.

Напомним, первые дни российского вторжения Степан и его хозяйка Анна провели в своей квартире на Северной Салтовке в Харькове. В Instagram кота с 1,3 млн подписчиков Анна публиковала фото военного Харькова и призывала немедленно остановить войну. Однако долго находиться в Харькове хозяйка и кот не смогли. Уже 16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. В Украину беженцы вернулись в сентябре.