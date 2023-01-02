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Известный харьковский блоггер кот Степан поздравил украинцев с Новым годом

Общество 11:40   02.01.2023
Оксана Якушко
Известный харьковский блоггер кот Степан поздравил украинцев с Новым годом

Созерцая бокал шампанского, кот Степан пожелал украинцам победы и мира.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с новым годом! Happy new year! Пусть 2023 год принесет нам победу, мир и множество поводов для радости!» — говорится в праздничном поздравлении кота Степана.

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Напомним, первые дни российского вторжения Степан и его хозяйка Анна провели в своей квартире на Северной Салтовке в Харькове. В Instagram кота с 1,3 млн подписчиков Анна публиковала фото военного Харькова и призывала немедленно остановить войну. Однако долго находиться в Харькове хозяйка и кот не смогли. Уже 16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. В Украину беженцы вернулись в сентябре.

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Созерцая бокал шампанского, кот Степан пожелал украинцам победы и мира.".