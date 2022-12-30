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«Очень больно покидать Харьков» — кот Степан уехал во Львов

Общество 07:34   30.12.2022
Оксана Горун
«Очень больно покидать Харьков» — кот Степан уехал во Львов Фото: Instagram loveyoustepan

Знаменитый пушистый блогер из Харькова кот Степан опубликовал фото в поезде с подружкой.

Только 18 декабря в Instagram кота Степана появилось фото из квартиры на Северной Салтовке с подписью «Я дома». А уже 29 декабря хозяйка кота Анна от его имени сообщила, что в Харькове они не останутся.

«Мы навестили родной Харьков, и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове», — такое сообщение появилось в Instagram пушистого блогера.

 

 

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

На фото Степан покидает Харьков не один, а в компании подружки Стефании, которой обзавелся летом.

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    • Напомним, первые дни российского вторжения Степан и его хозяйка Анна провели в своей квартире на Северной Салтовке в Харькове. В Instagram кота с 1,3 млн подписчиков Анна публиковала фото военного Харькова и призывала немедленно остановить войну. Однако долго находиться в Харькове хозяйка и кот не смогли. Уже 16 марта появилась информация о том, что они выехали в Польшу. В Украину беженцы вернулись в сентябре.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 07:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаменитый пушистый блогер из Харькова кот Степан опубликовал фото в поезде с подружкой".