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“Дуже боляче залишати Харків” – кіт Степан поїхав до Львова

Суспільство 07:34   30.12.2022
Оксана Горун
“Дуже боляче залишати Харків” – кіт Степан поїхав до Львова Фото: Instagram loveyoustepan

Знаменитий пухнастий блогер із Харкова кіт Степан опублікував фото у поїзді з подружкою.

Лише 18 грудня в Instagram кота Степана з’явилося фото із квартири на Північній Салтівці за підписом “Я дома”. А вже 29 грудня господарка кота Ганна від його імені повідомила, що в Харкові вони не залишаться.

“Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче його покидати. Але Львів став тепер нашою другою домівкою, тому свята ми проведемо у Львові”, – таке повідомлення з’явилося у Instagram пухнастого блогера.

 

 

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Публікація від Степан (@loveyoustepan)

На фото Степан залишає Харків не один, а в компанії подружки Стефанії, якою обзавівся влітку.

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    • Нагадаємо, перші дні російського вторгнення Степан та його господиня Ганна провели у своїй квартирі на Північній Салтівці у Харкові. У Instagram кота з 1,3 млн підписників Ганна публікувала фото воєнного Харкова та закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати в Харкові господиня та кіт не змогли. Вже 16 березня  з’явилася інформація, що вони виїхали до Польщі. В Україну біженці повернулися у вересні.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 07:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаменитий пухнастий блогер із Харкова кіт Степан опублікував фото у поїзді з подружкою".