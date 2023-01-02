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Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком

Суспільство 11:40   02.01.2023
Оксана Якушко
Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком

Споглядаючи келих шампанського, кіт Степан побажав українцям перемоги та миру.

«Любі друзі, вітаю вас з новим роком ! Happy new year! Нехай 2023 рік принесе нам перемогу, мир й безліч приводів для радості!» – йдеться у святковому привітанні кота Степана.

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Нагадаємо, перші дні російського вторгнення Степан та його господиня Ганна провели у своїй квартирі на Північній Салтівці у Харкові. У Instagram кота з 1,3 млн передплатників Ганна публікувала фото військового Харкова та закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати у Харкові господиня та кіт не змогли. Вже 16 березня  з’явилася інформація  , що вони виїхали до Польщі. В Україну біженці  повернулися  у вересні.

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споглядаючи келих шампанського, кіт Степан побажав українцям перемоги та миру.".