Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком

Споглядаючи келих шампанського, кіт Степан побажав українцям перемоги та миру.

«Любі друзі, вітаю вас з новим роком ! Happy new year! Нехай 2023 рік принесе нам перемогу, мир й безліч приводів для радості!» – йдеться у святковому привітанні кота Степана.

Нагадаємо, перші дні російського вторгнення Степан та його господиня Ганна провели у своїй квартирі на Північній Салтівці у Харкові. У Instagram кота з 1,3 млн передплатників Ганна публікувала фото військового Харкова та закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати у Харкові господиня та кіт не змогли. Вже 16 березня з’явилася інформація , що вони виїхали до Польщі. В Україну біженці повернулися у вересні.