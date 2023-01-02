Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком
Споглядаючи келих шампанського, кіт Степан побажав українцям перемоги та миру.
«Любі друзі, вітаю вас з новим роком ! Happy new year! Нехай 2023 рік принесе нам перемогу, мир й безліч приводів для радості!» – йдеться у святковому привітанні кота Степана.
Читайте також: «Дуже боляче залишати Харків» — кіт Степан поїхав до Львова
Нагадаємо, перші дні російського вторгнення Степан та його господиня Ганна провели у своїй квартирі на Північній Салтівці у Харкові. У Instagram кота з 1,3 млн передплатників Ганна публікувала фото військового Харкова та закликала негайно зупинити війну. Однак довго перебувати у Харкові господиня та кіт не змогли. Вже 16 березня з’явилася інформація , що вони виїхали до Польщі. В Україну біженці повернулися у вересні.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відомий харківський блогер кіт Степан привітав українців з Новим роком»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споглядаючи келих шампанського, кіт Степан побажав українцям перемоги та миру.".