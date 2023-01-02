Пожарный из Германии Нильc Сал помогает украинским спасателям на Харьковщине

Пожарный из немецкого города Нюрнберг, Бавария, Нильc Сал уже несколько месяцев помогает украинским коллегам на войне, сообщает Голос Америки.

Нильс в Харькове вместе с украинскими спасателями тушит пожары, вызванные российскими обстрелами. На войну немец отправился из Таиланда, где в феврале был в отпуске.

«Я увидел в новостях, что происходило в Украине, особенно в Киеве, я увидел много человеческих страданий и почувствовал, что с моей квалификацией я не могу просто остаться и смотреть. Так что я решил завершить длительный отпуск и… уехать в Украину», — рассказывает Нильс.

Когда Нильс добрался до Украины, Киев уже был свободен, но Харьков еще был в осаде. Немец увидел фотографии и новости и понял, что он должен быть в этой горячей точке.

«В Харькове было много обстрелов, каждую ночь ракеты и взрывы. Иногда детонации были очень близко и я видел белые вспышки ночью, слышал, как падают обломки. В то же время я немного волновался, потому что многие люди, особенно в начале лета, возвращались в Харьков, и я видел, что многие дети тоже уже были там. У нас было много вызовов пожара, преимущественно в ночное время, и эти взрывы были в основном на объектах гражданской инфраструктуры. Так, кажется, продолжается и сейчас», — вспоминает Нильс.

Ракеты разрушали школы и электростанции, а также больницы и пожарную часть.

«Когда, например, были какие-то попадания ночью, мы не уезжали сразу, мы ждали некоторое время, на случай, если еще будет вторая ракета, а потом уже спокойно ехали. Я не был очень испуган, но, конечно, всегда были мысли, что что-то может произойти», — поделился впечатлениями Нильс.

Обычные люди в магазинах, когда узнавали, что пожарный приехал из Германии, часто не могли сдержать слезы. А вот соотечественники Нильса к работе в Украине относились по-разному. Близкие друзья поддерживали Нильса. В тоже время в Германии также распространяется много дезинформации, вероятно, из Кремля, говорит пожарный.

«Обычно, типичный кремлевский нарратив, что это НАТО хотело напасть и россия просто защищается. Или, что украинцы сами себя расстреливают. Поэтому эта война направлена против всего того, чего мы добились после Второй мировой войны, двух мировых войн и Холокоста. Эта война подрывает ООН, Всеобщую декларацию прав человека, а также всеобщую свободу, демократию, равенство. Эта война не знает границ», – говорит Нильс Сал.