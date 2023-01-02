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Німецький пожежник Нільc Сал допомагає українським рятувальникам на Харківщині

Суспільство 21:32   02.01.2023
Оксана Якушко
Німецький пожежник Нільc Сал допомагає українським рятувальникам на Харківщині

Пожежник із німецького міста Нюрнберг, Баварія, Нільс Сал вже кілька місяців допомагає українським колегам на війні, повідомляє Голос Америки.

Нільс у Харкові разом із українськими рятувальниками гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. На війну німець вирушив із Таїланду, де у лютому був у відпустці.

«Я побачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві, я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Тож я вирішив завершити тривалу відпустку і … поїхати в Україну», – розповідає Нільс.

Коли Нільс дістався України, Київ уже був вільний, але Харків все ще знаходився в облозі. Німець побачив фотографії та новини та зрозумів, що він має бути у цій гарячій точці.

«У Харкові було багато обстрілів, щоночі були ракети і вибухи. Іноді детонації були дуже близько і я бачив білі спалахи вночі, чув як падають уламки. Водночас я трохи хвилювався, тому що я бачив, що багато людей, особливо на початку літа, поверталися до Харкова, і я бачив, що багато дітей також вже були там. У нас було багато викликів на пожежу, переважно в нічний час, і ці виклики були здебільшого на об’єкти цивільної інфраструктури. Так, видається, триває і зараз», – пригадує Нільс.

Ракети руйнували школи, які були складами їжі, та електростанції, а також лікарні та пожежна частина.

«Коли, наприклад, були якісь влучення вночі, ми не виїжджали відразу, ми чекали деякий час, на випадок, якщо ще буде друга ракета, а потім спокійно вже їхали. Я не був дуже наляканий, але, звичайно, завжди була думка, що щось може статися», – поділився враженнями Нільс.

Звичайні люди у магазинах, коли дізнавались, що пожежник приїхав з Німеччини, часто не могли стримати сльози. А от співвітчизники Нільса до роботи в Україні ставились по-різному. Близькі друзі підтримували Нільса. Натомість у Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля, каже пожежник.

«Зазвичай, типовий кремлівський наратив, наратив, що це НАТО хотіло напасти і Росія просто захищається. Або що українці самі себе розстрілюють. Тому ця війна спрямована проти всього того, чого ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і Голокосту. Ця війна підриває ООН, Загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію, рівність. Ця війна не знає кордонів», – каже Нільс Сал.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 21:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежник із німецького міста Нюрнберг, Баварія, Нільс Сал вже кілька місяців допомагає українським колегам на війні, повідомляє Голос Америки.".