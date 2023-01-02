Німецький пожежник Нільc Сал допомагає українським рятувальникам на Харківщині

Пожежник із німецького міста Нюрнберг, Баварія, Нільс Сал вже кілька місяців допомагає українським колегам на війні, повідомляє Голос Америки.

Нільс у Харкові разом із українськими рятувальниками гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. На війну німець вирушив із Таїланду, де у лютому був у відпустці.

«Я побачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві, я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Тож я вирішив завершити тривалу відпустку і … поїхати в Україну», – розповідає Нільс.

Коли Нільс дістався України, Київ уже був вільний, але Харків все ще знаходився в облозі. Німець побачив фотографії та новини та зрозумів, що він має бути у цій гарячій точці.

«У Харкові було багато обстрілів, щоночі були ракети і вибухи. Іноді детонації були дуже близько і я бачив білі спалахи вночі, чув як падають уламки. Водночас я трохи хвилювався, тому що я бачив, що багато людей, особливо на початку літа, поверталися до Харкова, і я бачив, що багато дітей також вже були там. У нас було багато викликів на пожежу, переважно в нічний час, і ці виклики були здебільшого на об’єкти цивільної інфраструктури. Так, видається, триває і зараз», – пригадує Нільс.

Ракети руйнували школи, які були складами їжі, та електростанції, а також лікарні та пожежна частина.

«Коли, наприклад, були якісь влучення вночі, ми не виїжджали відразу, ми чекали деякий час, на випадок, якщо ще буде друга ракета, а потім спокійно вже їхали. Я не був дуже наляканий, але, звичайно, завжди була думка, що щось може статися», – поділився враженнями Нільс.

Звичайні люди у магазинах, коли дізнавались, що пожежник приїхав з Німеччини, часто не могли стримати сльози. А от співвітчизники Нільса до роботи в Україні ставились по-різному. Близькі друзі підтримували Нільса. Натомість у Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля, каже пожежник.

«Зазвичай, типовий кремлівський наратив, наратив, що це НАТО хотіло напасти і Росія просто захищається. Або що українці самі себе розстрілюють. Тому ця війна спрямована проти всього того, чого ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і Голокосту. Ця війна підриває ООН, Загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію, рівність. Ця війна не знає кордонів», – каже Нільс Сал.