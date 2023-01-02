С начала войны на Харьковщине армия рф разрушила почти 10 тысяч домов

Всего из-за массированных ракетных ударов, танковых и минометных обстрелов, бомбардировок на Харьковщине разрушены и повреждены 9617 домов, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.

«Армия русских варваров, убийц и насильников делала все, чтобы уничтожить наши города. С 24 февраля обстрелы Харьковской области со стороны рф не прекращались ни на день. В Харьковской области разрушены и повреждены 9617 домов, из которых в Харькове 1428 домов (1019 многоэтажных домов, 409 частных домов), в Харьковской области: 8189 домов (831 многоэтажных домов, 7358 частных домов)», — рассказал Тимошко.

Все здания осмотрены полицейскими – следователи, криминалисты, эксперты, взрывотехники выезжают на документирование последствий каждого обстрела.