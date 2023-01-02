Від початку війни на Харківщині армія рф зруйнувала майже 10 тисяч будинків
Загалом через масовані ракетні удари, танкові та мінометні обстріли, бомбардування на Харківщині зруйновано та пошкоджено 9617 будинків, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.
«Армія російських варварів, вбивць і ґвалтівників робила все, щоб знищити наші міста. З 24 лютого обстріли Харківської області з боку російської федерації не припинялися ні на день. На Харківщині зруйновано і пошкоджено 9617 будинків, з яких у Харкові 1428 будинків (1019 багатоповерхових будинків, 409 приватних будинків), в Харківській області: 8189 будинків (831 багатоповерхових будинків, 7358 приватних будинків)», – розповів Тимошко.
Всі будівлі оглянуті поліцейськими – слідчі, криміналісти, експерти, вибухотехніки виїжджають на документування наслідків кожного обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом через масовані ракетні удари, танкові та мінометні обстріли, бомбардування на Харківщині зруйновано та пошкоджено 9617 будинків, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.".