На Харківщині через війну загинули майже 1700 цивільних, серед них 74 дитини

На 1 січня 2023 року в Харківській області загинули 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.

Від 24 лютого поранено 2596 цивільних.

Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс «руський мир» в наші мирні села і міста.

Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявили 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей.

Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.