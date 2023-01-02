На Харківщині через війну загинули майже 1700 цивільних, серед них 74 дитини
На 1 січня 2023 року в Харківській області загинули 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.
Від 24 лютого поранено 2596 цивільних.
Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс «руський мир» в наші мирні села і міста.
Загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявили 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей.
Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 1 січня 2023 року в Харківській області загинули 1699 цивільних, у тому числі 74 дитини, повідомив начальник ГУНП у Харківській області генерал поліції 3 рангу Володимир Тимошко.".