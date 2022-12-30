На Харківщині завдяки ДНК-лабораторії встановлюють особи загиблих в Ізюмі

За тиждень роботи ДНК-лабораторії в Ізюмі встановили перші родинні зв’язки із загиблими, повідомила поліція Харківської області.

З 19 грудня працівники слідчого управління ГУНП у Харківській області провели дослідження буквального епітелію та визначили ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими в Ізюмі.

Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії, де вони відбирають зразки ДНК.

Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих зі своїми родичами. Першим етапом роботи є встановлення ДНК-профілів осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими, та поміщення зазначених профілів у базу даних Аnde.

На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих. І третім етапом є їхня ідентифікація.