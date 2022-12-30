Live
  • Субота 31.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

На Харківщині завдяки ДНК-лабораторії встановлюють особи загиблих в Ізюмі

Суспільство 15:55   30.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині завдяки ДНК-лабораторії встановлюють особи загиблих в Ізюмі

За тиждень роботи ДНК-лабораторії в Ізюмі встановили перші родинні зв’язки із загиблими, повідомила поліція Харківської області.

З 19 грудня працівники слідчого управління ГУНП у Харківській області провели дослідження буквального епітелію та визначили ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими в Ізюмі.

Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії, де вони відбирають зразки ДНК.

Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих зі своїми родичами. Першим етапом роботи є встановлення ДНК-профілів осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими, та поміщення зазначених профілів у базу даних Аnde.

На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих. І третім етапом є їхня ідентифікація.

Читайте також: Часто приходять із дітьми — Болвінов про ідентифікацію похованих в Ізюмі

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

12:32
На Харківщині через обстріли пошкоджені житлові будинки і є поранена жінка
14:48
Посол Франції спостерігав, як експерти документували злочини рф в Ізюмі
13:43
Поліція Харківщини розшукує 5-річного хлопчика, який вижив після розстрілу
08:16
В Ізюмі вулицю Цоя перейменували на Скрябіна, а Висоцького на Джобса
15:05
В Ізюмі від завтра запрацює громадський транспорт

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині завдяки ДНК-лабораторії встановлюють особи загиблих в Ізюмі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 15:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень роботи ДНК-лабораторії в Ізюмі встановили перші родинні зв’язки із загиблими, повідомила поліція Харківської області.".