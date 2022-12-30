На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших
За неделю работы ДНК-лаборатории в Изюме установили первые родственные связи с погибшими, сообщила полиция Харьковской области.
С 19 декабря работники следственного управления ГУНП в Харьковской области провели исследование буквального эпителия и определили ДНК-профили около 30 человек, имеющих родственные связи с погибшими в Изюме.
Граждане, разыскивающие своих родственников, обращаются в лабораторию, где у них отбирают образцы ДНК.
Идентификация осуществляется путём сравнения ДНК-профилей погибших с их родственниками. Первым этапом работы является установление ДНК-профилей лиц, имеющих родственные связи с погибшими, и помещение указанных профилей в базу данных Аnde.
На втором этапе устанавливаются ДНК-профили погибших. И третьим этапом является их идентификация.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 15:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю работы ДНК-лаборатории в Изюме установили первые родственные связи с погибшими, сообщила полиция Харьковской области.".