На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших

За неделю работы ДНК-лаборатории в Изюме установили первые родственные связи с погибшими, сообщила полиция Харьковской области.

С 19 декабря работники следственного управления ГУНП в Харьковской области провели исследование буквального эпителия и определили ДНК-профили около 30 человек, имеющих родственные связи с погибшими в Изюме.

Граждане, разыскивающие своих родственников, обращаются в лабораторию, где у них отбирают образцы ДНК.

Идентификация осуществляется путём сравнения ДНК-профилей погибших с их родственниками. Первым этапом работы является установление ДНК-профилей лиц, имеющих родственные связи с погибшими, и помещение указанных профилей в базу данных Аnde.

На втором этапе устанавливаются ДНК-профили погибших. И третьим этапом является их идентификация.