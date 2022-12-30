Live
  • Суббота 31.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших

Общество 15:55   30.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших

За неделю работы ДНК-лаборатории в Изюме установили первые родственные связи с погибшими, сообщила полиция Харьковской области.

С 19 декабря работники следственного управления ГУНП в Харьковской области провели исследование буквального эпителия и определили ДНК-профили около 30 человек, имеющих родственные связи с погибшими в Изюме.

Граждане, разыскивающие своих родственников, обращаются в лабораторию, где у них отбирают образцы ДНК.

Идентификация осуществляется путём сравнения ДНК-профилей погибших с их родственниками. Первым этапом работы является установление ДНК-профилей лиц, имеющих родственные связи с погибшими, и помещение указанных профилей в базу данных Аnde.

На втором этапе устанавливаются ДНК-профили погибших. И третьим этапом является их идентификация.

Читайте также: Часто приходят с детьми — Болвинов об идентификации захороненных в Изюме

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:32
На Харьковщине из-за обстрелов повреждены жилые дома и есть раненная женщина
14:48
Посол Франции наблюдал, как эксперты документировали преступления рф в Изюме
13:43
Полиция Харьковщины разыскивает 5-летнего мальчика, выжившего после расстрела
08:16
В Изюме улицу Цоя переименовали в Скрябина, а Высоцкого в Джобса
15:05
В Изюме с завтрашнего дня заработает общественный транспорт

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 15:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю работы ДНК-лаборатории в Изюме установили первые родственные связи с погибшими, сообщила полиция Харьковской области.".