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Часто приходят с детьми — Болвинов об идентификации захороненных в Изюме

Общество 10:14   22.12.2022
Оксана Горун
Часто приходят с детьми — Болвинов об идентификации захороненных в Изюме Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что новые ДНК-машины, переданные Харьковщине США, уже работают в Изюме.

«ДНК-машины уже начали работать в Изюме. Первая машина уже активно используется в работе – криминалисты и следователи следственного управления работают ежедневно. Криминалисты отбирают ДНК-образцы у людей, обращающихся с просьбой проверить ДНК совпадения с погибшими на Изюмском массовом захоронении. Не редко приходят с детьми, чтобы узнать, захоронен ли отец на том кладбище», — сообщил подробности Болвинов.

Машины для анализа ДНК работают в Изюме 2
Фото: facebook Сергея Болвинова

Он заверил, что к проверкам относятся тщательно — чтобы как можно скорее идентифицировать всех погибших и передать их тела родственникам для захоронения.

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    • Напомним, на днях полиция Харьковской области получила четыре ДНК-машины из США. До этого момента в Украине такое оборудование было только в одном экземпляре на всю страну. Передал ценную технику фонд Говарда Баффета. Машины всего за 100 минут проводят анализ ДНК-образцов, и сохраняют их.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что новые ДНК-машины, переданные Харьковщине США, уже работают в Изюме".