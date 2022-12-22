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Часто приходять із дітьми – Болвінов про ідентифікацію похованих у Ізюмі

Суспільство 10:14   22.12.2022
Оксана Горун
Часто приходять із дітьми – Болвінов про ідентифікацію похованих у Ізюмі Фото: Фейсбук Сергія Болвінова

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що нові ДНК-машини, передані Харківщині США, вже працюють у Ізюмі.

ДНК-машини вже почали працювати в Ізюмі. Перша машина вже активно використовується в роботі – криміналісти та слідчі слідчого управління працюють щоденно. Криміналісти відбирають ДНК-зразки у людей, котрі звертаються з проханням перевірити ДНК співпадіння з загиблими на Ізюмському масовому захороненні. Не рідко приходять з дітьми, щоб дізнатись, чи захоронений батько на тому кладовищі“, – повідомив подробиці Болвінов.

Машини для аналізу ДНК працюють в Ізюмі.

Він запевнив, що до перевірок ставляться ретельно – щоб якнайшвидше ідентифікувати всіх загиблих та передати їхні тіла родичам для поховання.

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    • Нагадаємо, днями поліція Харківської області отримала чотири ДНК-машини зі США. До цього моменту в Україні таке обладнання було лише в одному примірнику на всю країну. Передав цінну техніку фонд Говарда Баффета. Машини всього за 100 хвилин проводять аналіз ДНК-зразків і зберігають їх.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що нові ДНК-машини, передані Харківщині США, вже працюють у Ізюмі".