Часто приходять із дітьми – Болвінов про ідентифікацію похованих у Ізюмі

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що нові ДНК-машини, передані Харківщині США, вже працюють у Ізюмі.

“ДНК-машини вже почали працювати в Ізюмі. Перша машина вже активно використовується в роботі – криміналісти та слідчі слідчого управління працюють щоденно. Криміналісти відбирають ДНК-зразки у людей, котрі звертаються з проханням перевірити ДНК співпадіння з загиблими на Ізюмському масовому захороненні. Не рідко приходять з дітьми, щоб дізнатись, чи захоронений батько на тому кладовищі“, – повідомив подробиці Болвінов.

Він запевнив, що до перевірок ставляться ретельно – щоб якнайшвидше ідентифікувати всіх загиблих та передати їхні тіла родичам для поховання.

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Нагадаємо, днями поліція Харківської області отримала чотири ДНК-машини зі США. До цього моменту в Україні таке обладнання було лише в одному примірнику на всю країну. Передав цінну техніку фонд Говарда Баффета. Машини всього за 100 хвилин проводять аналіз ДНК-зразків і зберігають їх.