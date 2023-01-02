На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка

На 1 января 2023 года в Харьковской области погибли 1699 гражданских, в том числе 74 ребенка, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.

С 24 февраля 2022 года ранены 2596 гражданских.

Харьковские следователи задокументировали деятельность 25 застенков на освобожденных территориях. Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес «русский мир» в наши мирные села и города.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области было выявлено 920 тел граждан, в том числе 25 детей.

Предварительно идентифицировано 656 человек погибших.