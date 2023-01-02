Live
  • Понедельник 02.01.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.04
    • 🟢

На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка

Общество 14:29   02.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка

На 1 января 2023 года в Харьковской области погибли 1699 гражданских, в том числе 74 ребенка, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.

С 24 февраля 2022 года ранены 2596 гражданских.

Харьковские следователи задокументировали деятельность 25 застенков на освобожденных территориях. Пытки электротоком, сломанные пальцы, бесчеловечные условия содержания – вот что принес «русский мир» в наши мирные села и города.

Всего с 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковской области было выявлено 920 тел граждан, в том числе 25 детей.

Предварительно идентифицировано 656 человек погибших.

Читайте также: На Харьковщине благодаря ДНК-лаборатории устанавливают личности погибших

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

09:18
Синегубов: В Харьковской области из-за обстрелов ранена 77-летняя женщина
08:51
Обстрелы повредили 5 домов и линии электропередач на Харьковщине – ГСЧС
08:23
Из артиллерии. На Харьковщине россияне били по 11 городам и селам — Генштаб
16:33
Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода
13:03
В 2022 году чаще всего саперы ГСЧС работали на Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 1 января 2023 года в Харьковской области погибли 1699 гражданских, в том числе 74 ребенка, сообщил начальник ГУНП в Харьковской области генерал полиции 3 ранга Владимир Тимошко.".