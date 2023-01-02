Тепловики Харькова в новогоднюю 5 раз ремонтировали сеть отопления

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января работники КП «Харьковские тепловые сети» устранили пять дефектов на сетях центрального отопления, сообщила мэрия Харькова.

В ближайшее время температура наружного воздуха будет находиться в плюсовой зоне, поэтому на всех филиалах КП ХТМ ускорили ремонт, сообщили на предприятии.

«Продолжается развоздушивание отдельных стояков и домов, которое приходится делать заново после каждого блекаута», — отметили на предприятии.