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Тепловики Харькова в новогоднюю 5 раз ремонтировали сеть отопления

Общество 12:42   02.01.2023
Оксана Якушко
Тепловики Харькова в новогоднюю 5 раз ремонтировали сеть отопления

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января работники КП «Харьковские тепловые сети» устранили пять дефектов на сетях центрального отопления, сообщила мэрия Харькова.

В ближайшее время температура наружного воздуха будет находиться в плюсовой зоне, поэтому на всех филиалах КП ХТМ ускорили ремонт, сообщили на предприятии.

«Продолжается развоздушивание отдельных стояков и домов, которое приходится делать заново после каждого блекаута», — отметили на предприятии.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января работники КП «Харьковские тепловые сети» устранили пять дефектов на сетях центрального отопления, сообщила мэрия Харькова.".