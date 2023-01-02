Тепловики Харкова у новорічну 5 разів ремонтували мережу опалення

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня працівники КП «Харківські теплові мережі» усунули п’ять дефектів на мережах центрального опалення, повідомила мерія Харкова.

Найближчим часом температура зовнішнього повітря перебуватиме у плюсовій зоні, тому на всіх філіях КП ХТМ прискорили ремонт, повідомили на підприємстві.

«Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту», – зазначили на підприємстві.