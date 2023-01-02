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Тепловики Харкова у новорічну 5 разів ремонтували мережу опалення

Суспільство 12:42   02.01.2023
Оксана Якушко
Тепловики Харкова у новорічну 5 разів ремонтували мережу опалення

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня працівники КП «Харківські теплові мережі» усунули п’ять дефектів на мережах центрального опалення, повідомила мерія Харкова.

Найближчим часом температура зовнішнього повітря перебуватиме у плюсовій зоні, тому на всіх філіях КП ХТМ прискорили ремонт, повідомили на підприємстві.

«Триває розповітрення окремих стояків і будинків, яке доводиться робити наново після кожного блекауту», – зазначили на підприємстві.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня працівники КП «Харківські теплові мережі» усунули п’ять дефектів на мережах центрального опалення, повідомила мерія Харкова.".