Live
  • Вторник 03.01.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39
    • 🟢

Бойцы ГСЧС Харьковщины получили новую технику и похвалились ее возможностями

Общество 20:00   03.01.2023
Елена Нагорная

Новую современную пожарно-спасательную технику получили бойцы ГСЧС Харьковщины. Это 23 машины, приобретенные за счет госбюджета. С завтрашнего дня чрезвычайники будут использовать их для спасения людей от последствий вражеских атак, природных и техногенных ЧС.

Торжественно переданная техника — это 15 пожарных автоцистерн на шасси DAEWOO Maximus, две на шасси Ford и еще две — Isuzu NQR, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

«Все эти модели пожарных цистерн выгодно отличаются от их устаревших аналогов советской эпохи. В первую очередь возможностью вывоза большего количества воды, более мощными двигателями и более производительными пожарными насосами. Также они уже оборудованы современным пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием», — подчеркнули в ГСЧС.

Также чрезвычайники получили специальную аварийно-спасательную машину САРМ-В тяжелого типа, предназначенную для наиболее трудоемких работ по ликвидации последствий ЧС, и две машины легкого типа САРМ-Л на базе автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200.

«Данные авто оборудованы современным аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и других ЧС», — говорится в публикации.

Читайте также: ГСЧСники — как тушили пожары в Волчанске и Двуречной и попали под обстрелы

Также в новом году спасателям Харьковщины будет помогать в перевозке техники и грузов тягач на шасси Ford.

Читайте также: Украинцы из Люксембурга передали авто для спасения жителей Харьковщины (сюжет)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:08
Отстроенная больница в Балаклее начнет принимать пациентов завтра — Синегубов
18:50
После аномального тепла — лютые морозы: в выходные в Харькове — до -16
18:24
Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении
17:52
В Харькове останавливалось движение по Алексеевской линии метро
17:42
«Горит авто»: в Харькове копы помогли потушить пожар в машине (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Бойцы ГСЧС Харьковщины получили новую технику и похвалились ее возможностями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 20:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую современную пожарно-спасательную технику получили бойцы ГСЧС Харьковщины. Это 23 машины, приобретенные за счет госбюджета. С завтрашнего дня чрезвычайники будут использовать их для спасения людей от последствий вражеских атак, природных и техногенных ЧС.".