Бойцы ГСЧС Харьковщины получили новую технику и похвалились ее возможностями

Новую современную пожарно-спасательную технику получили бойцы ГСЧС Харьковщины. Это 23 машины, приобретенные за счет госбюджета. С завтрашнего дня чрезвычайники будут использовать их для спасения людей от последствий вражеских атак, природных и техногенных ЧС.

Торжественно переданная техника — это 15 пожарных автоцистерн на шасси DAEWOO Maximus, две на шасси Ford и еще две — Isuzu NQR, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

«Все эти модели пожарных цистерн выгодно отличаются от их устаревших аналогов советской эпохи. В первую очередь возможностью вывоза большего количества воды, более мощными двигателями и более производительными пожарными насосами. Также они уже оборудованы современным пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием», — подчеркнули в ГСЧС.

Также чрезвычайники получили специальную аварийно-спасательную машину САРМ-В тяжелого типа, предназначенную для наиболее трудоемких работ по ликвидации последствий ЧС, и две машины легкого типа САРМ-Л на базе автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200.

«Данные авто оборудованы современным аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и других ЧС», — говорится в публикации.

Также в новом году спасателям Харьковщины будет помогать в перевозке техники и грузов тягач на шасси Ford.