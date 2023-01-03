Бойцы ГСЧС Харьковщины получили новую технику и похвалились ее возможностями
Новую современную пожарно-спасательную технику получили бойцы ГСЧС Харьковщины. Это 23 машины, приобретенные за счет госбюджета. С завтрашнего дня чрезвычайники будут использовать их для спасения людей от последствий вражеских атак, природных и техногенных ЧС.
Торжественно переданная техника — это 15 пожарных автоцистерн на шасси DAEWOO Maximus, две на шасси Ford и еще две — Isuzu NQR, сообщили на странице ГУ ГСЧС в Харьковской области в Facebook.
«Все эти модели пожарных цистерн выгодно отличаются от их устаревших аналогов советской эпохи. В первую очередь возможностью вывоза большего количества воды, более мощными двигателями и более производительными пожарными насосами. Также они уже оборудованы современным пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием», — подчеркнули в ГСЧС.
Также чрезвычайники получили специальную аварийно-спасательную машину САРМ-В тяжелого типа, предназначенную для наиболее трудоемких работ по ликвидации последствий ЧС, и две машины легкого типа САРМ-Л на базе автомобилей повышенной проходимости Mitsubishi L200.
«Данные авто оборудованы современным аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий спасателей при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий и других ЧС», — говорится в публикации.
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Также в новом году спасателям Харьковщины будет помогать в перевозке техники и грузов тягач на шасси Ford.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую современную пожарно-спасательную технику получили бойцы ГСЧС Харьковщины. Это 23 машины, приобретенные за счет госбюджета. С завтрашнего дня чрезвычайники будут использовать их для спасения людей от последствий вражеских атак, природных и техногенных ЧС.".