Бійці ДСНС Харківщини отримали нову техніку та похвалилися її можливостями

Нову сучасну пожежно-рятувальну техніку отримали бійці ДСНС Харківщини. Це 23 машини, придбані за рахунок держбюджету. Відзавтра надзвичайники використовуватимуть їх для порятунку людей від наслідків ворожих атак, природних та техногенних НС.

Урочисто передана техніка – це 15 пожежних автоцистерн на шасі DAEWOO Maximus, дві на шасі Ford та ще дві – Isuzu NQR, повідомили на сторінці ГУ ДСНС у Харківській області у Facebook.

“Усі ці моделі пожежних цистерн вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби. У першу чергу можливістю вивозу більшої кількості води, більш потужними двигунами та продуктивнішими пожежними насосами. Також вони вже обладнані сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням”, – наголосили у ДСНС.

Також надзвичайники отримали спеціальну аварійно-рятувальну машину САРМ-В важкого типу, призначену для найбільш трудомістких робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, і дві машини легкого типу САРМ-Л на базі автомобілів підвищеної прохідності Mitsubishi L200.

“Дані авто обладнані сучасним аварійно-рятувальним обладнанням та спорядженням, що дозволить значно підвищити оперативність та ефективність дій рятувальників під час ліквідації наслідків ДТП, стихійних лих та інших НС”, – йдеться в публікації.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Також у новому році рятувальникам Харківщини допомагатиме у перевезенні техніки та вантажів тягач на шасі Ford.