В Харькове останавливалось движение по Алексеевской линии метро
Движение поездов по Алексеевской линии метрополитена было приостановлено по техническим причинам.
Об этом в 17:38 сообщили в Telegram-канале подземки.
«О возобновлении движения сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в публикации.
В 17:56 в метрополитене сообщили, что поезда поехали.
Подробностей на данный момент нет.
Напомним, что с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 на Салтовской линии поезда проезжают станцию «Университет» без остановки из-за проходящих там новогодних мероприятий.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов по Алексеевской линии метрополитена было приостановлено по техническим причинам.".