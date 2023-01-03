В Харькове останавливалось движение по Алексеевской линии метро

Движение поездов по Алексеевской линии метрополитена было приостановлено по техническим причинам.

Об этом в 17:38 сообщили в Telegram-канале подземки.

«О возобновлении движения сообщим дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в публикации.

В 17:56 в метрополитене сообщили, что поезда поехали.

Подробностей на данный момент нет.

Напомним, что с 20 декабря в период с 10:00 до 16:00 на Салтовской линии поезда проезжают станцию «Университет» без остановки из-за проходящих там новогодних мероприятий.