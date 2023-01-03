У Харкові зупинявся рух Олексіївською лінією метро

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену було припинено з технічних причин.

Про це о 17:38 повідомили у Telegram-каналі підземки.

“Про відновлення руху повідомимо додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності”, – йдеться в публікації.

О 17:56 у метрополітені повідомили, що поїзди поїхали.

Нагадаємо, що з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 на Салтівській лінії поїзди проїжджають станцію “Університет” без зупинки через новорічні заходи, що там відбуваються.