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У Харкові зупинявся рух Олексіївською лінією метро

Події 17:52   03.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові зупинявся рух Олексіївською лінією метро

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену було припинено з технічних причин.

Про це о 17:38 повідомили у Telegram-каналі підземки.

“Про відновлення руху повідомимо додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності”, – йдеться в публікації.

О 17:56 у метрополітені повідомили, що поїзди поїхали.

Нагадаємо, що з 20 грудня в період з 10:00 до 16:00 на Салтівській лінії поїзди проїжджають станцію “Університет” без зупинки через новорічні заходи, що там відбуваються.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 17:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену було припинено з технічних причин.".