Live
  • Вторник 03.01.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39
    • 🟢

Петард не было, полиция никого не задерживала — Попова о новогодней ночи

Общество 15:36   03.01.2023
Елена Нагорная
Петард не было, полиция никого не задерживала — Попова о новогодней ночи

Жители Харькова и области в новогоднюю ночь не задерживались за нарушение комендантского часа, также не было зафиксировано случаев использования пиротехники.

Об этом рассказала в эфире телемарафона советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

«Я хочу поблагодарить харьковчан и жителей нашего региона за эту новогоднюю ночь. Ни одного фейерверка, ни одной петарды не было. Наши люди, которые находились здесь и во время активной фазы боевых действий, они очень взвешенно подошли к работе. Искренняя благодарность полиции. Наша полиция подошла к тем, кто нарушал комендантский час. Были проведены разъяснительные работы. У нас не было задержаний, потому что нарушений правопорядка как таковых не было. Новогодняя ночь у нас достаточно прошла спокойно», — рассказала она.

Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:19
За несколько часов до Нового года. На Харьковщине молодой человек убил отца
11:40
Известный харьковский блоггер кот Степан поздравил украинцев с Новым годом
19:29
Харьковчане не нарушили запрет и воздержались от фейерверков в новогоднюю ночь
15:19
«Город-герой». Зеленский упомянул о Харькове в новогоднем обращении
09:33
Новогодний криминал: в центре Харькова избили прохожего, а вор украл золото

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Петард не было, полиция никого не задерживала — Попова о новогодней ночи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова и области в новогоднюю ночь не задерживались за нарушение комендантского часа, также не было зафиксировано случаев использования пиротехники.".