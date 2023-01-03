Петард не было, полиция никого не задерживала — Попова о новогодней ночи
Жители Харькова и области в новогоднюю ночь не задерживались за нарушение комендантского часа, также не было зафиксировано случаев использования пиротехники.
Об этом рассказала в эфире телемарафона советник председателя Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.
«Я хочу поблагодарить харьковчан и жителей нашего региона за эту новогоднюю ночь. Ни одного фейерверка, ни одной петарды не было. Наши люди, которые находились здесь и во время активной фазы боевых действий, они очень взвешенно подошли к работе. Искренняя благодарность полиции. Наша полиция подошла к тем, кто нарушал комендантский час. Были проведены разъяснительные работы. У нас не было задержаний, потому что нарушений правопорядка как таковых не было. Новогодняя ночь у нас достаточно прошла спокойно», — рассказала она.
Напомним, что салюты и фейерверки в Харьковской области запрещены на время действия военного положения и еще 30 дней после его прекращения. Такое распоряжение 30 декабря подписал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 15:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова и области в новогоднюю ночь не задерживались за нарушение комендантского часа, также не было зафиксировано случаев использования пиротехники.".