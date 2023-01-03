Петард не було, поліція нікого не затримувала – Попова про новорічну ніч

Жителі Харкова та області у новорічну ніч не затримувалися за порушення комендантської години, також не було зафіксовано випадків використання піротехніки.

Про це розповіла в етері телемарафону радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталя Попова.

“Я хочу подякувати харків’янам та жителям нашого регіону за цю новорічну ніч. Жодного феєрверку, жодної петарди не було. Наші люди, які знаходилися тут і під час активної фази бойових дій, вони дуже виважено підійшли до роботи. Щира дяка поліції. Наша поліція підійшла до тих, хто порушував комендантську годину. Були проведені роз’яснювальні роботи. У нас не було затримань, тому що порушень правопорядку як такових не було. Новорічна ніч в нас досить пройшла спокійно“, – розповіла вона.

Нагадаємо, що салюти та феєрверки в Харківській області заборонені на час дії воєнного стану та ще 30 днів після його припинення. Таке розпорядження 30 грудня підписав голова ХОВА Олег Синєгубов.