Погода помогает: до 14:00 в Украине не будут отключать свет — Укрэнерго
По состоянию на 11:00 благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Поэтому ограничения до 14:00 применяться не будут, однако возможны вечером.
«Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме этого, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышенное производство электроэнергии солнечными электростанциями», — сообщили в национальной энергетической компании.
В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.
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«Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных», — добавили в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 11:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 11:00 благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Поэтому ограничения до 14:00 применяться не будут, однако возможны вечером.".