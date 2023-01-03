Погода помогает: до 14:00 в Украине не будут отключать свет — Укрэнерго

По состоянию на 11:00 благодаря теплой погоде потребление электроэнергии в Украине снижено. Поэтому ограничения до 14:00 применяться не будут, однако возможны вечером.

«Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме этого, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышенное производство электроэнергии солнечными электростанциями», — сообщили в национальной энергетической компании.

В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго довел лимиты потребления до областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

«Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных», — добавили в Укрэнерго.