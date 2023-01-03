Погода допомагає: до 14:00 в Україні не вимикатимуть світло – Укренерго
Станом на 11:00 завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижено. Тому обмеження до 14:00 не застосовуватимуться, проте можливі ввечері.
“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями”, – повідомили в національній енергетичній компанії.
Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.
Читайте також: «Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 2 по 8 січня
“Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових”, – додали в Укренерго.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Погода допомагає: до 14:00 в Україні не вимикатимуть світло – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 11:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11:00 завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижено. Тому обмеження до 14:00 не застосовуватимуться, проте можливі ввечері.".