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Погода допомагає: до 14:00 в Україні не вимикатимуть світло – Укренерго

Суспільство 11:31   03.01.2023
Олена Нагорна
Погода допомагає: до 14:00 в Україні не вимикатимуть світло – Укренерго

Станом на 11:00 завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижено. Тому обмеження до 14:00 не застосовуватимуться, проте можливі ввечері.

“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями”, – повідомили в національній енергетичній компанії.

Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

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“Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових”, – додали в Укренерго.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11:00 завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижено. Тому обмеження до 14:00 не застосовуватимуться, проте можливі ввечері.".