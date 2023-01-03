Погода допомагає: до 14:00 в Україні не вимикатимуть світло – Укренерго

Станом на 11:00 завдяки теплій погоді споживання електроенергії в Україні знижено. Тому обмеження до 14:00 не застосовуватимуться, проте можливі ввечері.

“Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями”, – повідомили в національній енергетичній компанії.

Водночас, на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

“Ворог знову завдав ударів по енергооб’єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових”, – додали в Укренерго.