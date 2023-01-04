Информация ГСЧС о сутках на Харьковщине: случилось шесть пожаров

О пожарах, причиной которых стали бы боевые действия, в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области не сообщают.

Спасатели Харьковщины за прошедшие сутки совершили 17 оперативных выездов, шесть из них — на ликвидацию пожаров. Об этом сообщили в утренней сводке ГСЧС.

«В течение отчетного периода совершено 17 оперативных выездов, из которых: 6 – на ликвидацию пожаров; 6 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам; 3 – на дежурство; 2 – другие выезды», — привели данные в пресс-службе ГСЧС.

Также продолжается разминирование территории региона: на Харьковщине изъяли и обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне харьковским спасателям передали 23 единицы новой пожарно-спасательной техники. Новые машины закупили за счет госбюджета.