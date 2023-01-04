Інформація ДСНС про добу на Харківщині: сталося шість пожеж

Про пожежі, причиною яких стали б бойові дії, у ГУ ДСНС України у Харківській області не повідомляють.

Рятувальники Харківщини минулої доби здійснили 17 оперативних виїздів, шість із них – на ліквідацію пожеж. Про це повідомили у ранковому зведенні ДСНС.

“Протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів, з яких: 6 – на ліквідацію пожеж; 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам; 3 – на чергування; 2 – інші виїзди”, – навели дані у пресслужбі ДСНС.

Також триває розмінування території регіону: на Харківщині вилучили та знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні харківським рятувальникам передали 23 одиниці нової пожежно-рятувальної техніки. Нові машини закупили за рахунок держбюджету.