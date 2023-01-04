На Харьковщине обнаружили еще 500 российских учебников
Очередную партию вражеских учебников полиция с прокуратурой изъяли 4 января в лицее в Великом Бурлуке.
Здесь, как и во всех школах на временно оккупированных территориях, захватчики рассчитывали организовать учебный процесс по своим программам. Причем учить детей в Украине (даже безо всяких псевдореферендумов) планировали и истории РФ.
«В лицее правоохранители изъяли более 500 российских учебников, учебное пособие для учащихся 1-11 классов и заявления на поступление в учебное заведение», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Осмотр лицея проводили в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности, уточнили прокуроры.
Читайте также: Высотку на «Научной» в Харькове строят самовольно, должны снести — прокуратура
Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что под суд пойдет депутатка Купянского горсовета, которая внедряла стандарты РФ в образовании.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине обнаружили еще 500 российских учебников»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 15:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную партию вражеских учебников полиция с прокуратурой изъяли 4 января в лицее в Великом Бурлуке".