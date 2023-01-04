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На Харьковщине обнаружили еще 500 российских учебников

Общество 15:41   04.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обнаружили еще 500 российских учебников

Очередную партию вражеских учебников полиция с прокуратурой изъяли 4 января в лицее в Великом Бурлуке.

Здесь, как и во всех школах на временно оккупированных территориях, захватчики рассчитывали организовать учебный процесс по своим программам. Причем учить детей в Украине (даже безо всяких псевдореферендумов) планировали и истории РФ.

«В лицее правоохранители изъяли более 500 российских учебников, учебное пособие для учащихся 1-11 классов и заявления на поступление в учебное заведение», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Осмотр лицея проводили в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности, уточнили прокуроры.

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    • Напомним, ранее в прокуратуре сообщили, что под суд пойдет депутатка Купянского горсовета, которая внедряла стандарты РФ в образовании.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 15:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередную партию вражеских учебников полиция с прокуратурой изъяли 4 января в лицее в Великом Бурлуке".