На Харківщині виявили ще 500 російських підручників
Чергову партію ворожих підручників поліція з прокуратурою вилучили 4 січня в ліцеї у Великому Бурлуці.
Тут, як і у всіх школах на тимчасово окупованих територіях, загарбники розраховували організувати навчальний процес за своїми програмами. Причому навчати дітей в Україні (навіть без будь-яких псевдореферендумів) планували й історії РФ.
“У ліцеї правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників, навчальний посібник для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Огляд ліцею проводили в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності, уточнили прокурори.
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Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомили, що під суд піде депутатка Куп’янської міськради, яка впроваджувала стандарти РФ в освіті.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 15:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову партію ворожих підручників поліція з прокуратурою вилучили 4 січня в ліцеї у Великому Бурлуці".