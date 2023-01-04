На Харківщині виявили ще 500 російських підручників

Чергову партію ворожих підручників поліція з прокуратурою вилучили 4 січня в ліцеї у Великому Бурлуці.

Тут, як і у всіх школах на тимчасово окупованих територіях, загарбники розраховували організувати навчальний процес за своїми програмами. Причому навчати дітей в Україні (навіть без будь-яких псевдореферендумів) планували й історії РФ.

“У ліцеї правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників, навчальний посібник для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Огляд ліцею проводили в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності, уточнили прокурори.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомили, що під суд піде депутатка Куп’янської міськради, яка впроваджувала стандарти РФ в освіті.