Live
  • Середа 04.01.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.54
    • 🟢

На Харківщині виявили ще 500 російських підручників

Суспільство 15:41   04.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині виявили ще 500 російських підручників

Чергову партію ворожих підручників поліція з прокуратурою вилучили 4 січня в ліцеї у Великому Бурлуці.

Тут, як і у всіх школах на тимчасово окупованих територіях, загарбники розраховували організувати навчальний процес за своїми програмами. Причому навчати дітей в Україні (навіть без будь-яких псевдореферендумів) планували й історії РФ.

“У ліцеї правоохоронці вилучили понад 500 російських підручників, навчальний посібник для учнів 1-11 класів та заяви на вступ до навчального закладу”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Огляд ліцею проводили в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності, уточнили прокурори.

  • Читайте також: Обстріли Харкова та області: прокуратура повідомила про трьох загиблих (фото)

    • Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомили, що під суд піде депутатка Куп’янської міськради, яка впроваджувала стандарти РФ в освіті.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:43
    Екс-поліцейський на Харківщині обшукував колег разом із “ЛНР”івцями
    12:46
    Експрацівник харківського ТБ отримав 10 років тюрми за листівки із Z (фото)
    12:54
    Висотку на “Науковій” у Харкові будують самовільно, мають знести – прокуратура
    20:38
    Обстріли Харкова та області: прокуратура повідомила про трьох загиблих (фото)
    16:54
    Нападав на продавчинь із прутом та палицею: у Харкові засудили розбійника

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині виявили ще 500 російських підручників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову партію ворожих підручників поліція з прокуратурою вилучили 4 січня в ліцеї у Великому Бурлуці".