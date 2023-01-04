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На Харьковщине за сутки двое раненых — Синегубов

Происшествия 08:38   04.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки двое раненых — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях в регионе, связанных с боевыми действиями.

«В Купянском районе в течение суток ранения получили два человека 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что враг продолжил обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

«В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двуречная пострадали пожарные автомобили», — проинформировал глава ХОВА.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях в регионе, связанных с боевыми действиями".