На Харьковщине за сутки двое раненых — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях в регионе, связанных с боевыми действиями.

«В Купянском районе в течение суток ранения получили два человека 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что враг продолжил обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.

«В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двуречная пострадали пожарные автомобили», — проинформировал глава ХОВА.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что признаков формирования врагом наступательных группировок на Слобожанском направлении нет.