На Харьковщине за сутки двое раненых — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях в регионе, связанных с боевыми действиями.
«В Купянском районе в течение суток ранения получили два человека 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что враг продолжил обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области.
«В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие. В Волчанске повреждены дома, в пгт Двуречная пострадали пожарные автомобили», — проинформировал глава ХОВА.
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Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что признаков формирования врагом наступательных группировок на Слобожанском направлении нет.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о происшествиях в регионе, связанных с боевыми действиями".