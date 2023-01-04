Признаков формирования наступательных группировок «на Харьков» нет — данные ГШ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 января отметил, что обстановка на Слобожанском направлении остается без существенных изменений. Признаков, что враг готовит наступление, нет.

Оценивая ситуацию на фронте вдоль границ Харьковской области, в Генштабе отметили: «обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не выявлено».

В течение суток продолжались обстрелы населенных пунктов региона. Под ударом на Слобожанском направлении были Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное. На Купянском и Лиманском направлениях в целом обстреляли более 15 населенных пунктов, среди них Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области.

По территории Украины в целом враг нанес 7 ракетных и 18 авиационных ударов. А также за сутки было более 85 обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре.