Признаков формирования наступательных группировок «на Харьков» нет — данные ГШ
Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 января отметил, что обстановка на Слобожанском направлении остается без существенных изменений. Признаков, что враг готовит наступление, нет.
Оценивая ситуацию на фронте вдоль границ Харьковской области, в Генштабе отметили: «обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок не выявлено».
В течение суток продолжались обстрелы населенных пунктов региона. Под ударом на Слобожанском направлении были Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное. На Купянском и Лиманском направлениях в целом обстреляли более 15 населенных пунктов, среди них Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области.
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По территории Украины в целом враг нанес 7 ракетных и 18 авиационных ударов. А также за сутки было более 85 обстрелов из РСЗО по гражданской инфраструктуре.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 4 января отметил, что обстановка на Слобожанском направлении остается без существенных изменений. Признаков, что враг готовит наступление, нет".