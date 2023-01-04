Ознак формування наступальних угруповань “на Харків” немає – дані ГШ
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 4 січня зазначив, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без істотних змін. Ознак, що ворог готує наступ, немає.
Оцінюючи ситуацію на фронті вздовж кордонів Харківської області, у Генштабі зазначили: “обстановка без істотних змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань не виявлено”.
Протягом доби продовжувалися обстріли населених пунктів регіону. Під ударом на Слобожанському напрямку були Стрілеча, Червоне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Амбарне. На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом обстріляли понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка та Табаївка Харківської області.
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Територією України загалом ворог завдав 7 ракетних та 18 авіаційних ударів. А також за добу було понад 85 обстрілів із РСЗВ з цивільної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 4 січня зазначив, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без істотних змін. Ознак, що ворог готує наступ, немає".