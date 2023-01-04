На Харківщині за добу двоє поранених – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні, пов’язані з бойовими діями.

“У Куп’янському районі протягом доби поранення отримали двоє людей 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що ворог продовжив обстріл прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

“Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі”, – поінформував голова ХОВА.

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