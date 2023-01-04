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На Харківщині за добу двоє поранених – Синєгубов

Події 08:38   04.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині за добу двоє поранених – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні, пов’язані з бойовими діями.

“У Куп’янському районі протягом доби поранення отримали двоє людей 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що ворог продовжив обстріл прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

“Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі”, – поінформував голова ХОВА.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «На Харківщині за добу двоє поранених – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про події в регіоні, пов’язані з бойовими діями".