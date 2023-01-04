Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото)
Полиция Харьковщины проиформировала о ДТП, которые случились в Харьковском районе. В одном из них погиб 33-летний водитель.
Смертельное ДТП случилось утром 4 января — около 8:30 — на трассе Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта под Харьковом.
«Водитель автомобиля «Kia K5», двигаясь со стороны проспекта Гагарина в направлении с. Покотиловка не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Opel – Meriva». От удара «Kia K5″ съехал в кювет. 33-летний водитель транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 30-летний водитель другого автомобиля госпитализирован в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На той же трассе случилось еще одно ДТП с пострадавшими. Там столкнулись «Toyota Сamry» и «Mercedes Benz A160». Три пассажира «Mercedes» получили травмы, их отправили в больницу.
Читайте также: Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
Третье ДТП, о котором сообщила полиция, — столкновение автомобилей «Skoda Octavia» и «Lada». В нем никто не пострадал.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 13:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины проиформировала о ДТП, которые случились в Харьковском районе. В одном из них погиб 33-летний водитель".