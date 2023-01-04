Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото)

Полиция Харьковщины проиформировала о ДТП, которые случились в Харьковском районе. В одном из них погиб 33-летний водитель.

Смертельное ДТП случилось утром 4 января — около 8:30 — на трассе Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта под Харьковом.

«Водитель автомобиля «Kia K5», двигаясь со стороны проспекта Гагарина в направлении с. Покотиловка не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Opel – Meriva». От удара «Kia K5″ съехал в кювет. 33-летний водитель транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 30-летний водитель другого автомобиля госпитализирован в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На той же трассе случилось еще одно ДТП с пострадавшими. Там столкнулись «Toyota Сamry» и «Mercedes Benz A160». Три пассажира «Mercedes» получили травмы, их отправили в больницу.

Третье ДТП, о котором сообщила полиция, — столкновение автомобилей «Skoda Octavia» и «Lada». В нем никто не пострадал.