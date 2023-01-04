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Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото)

Происшествия 13:38   04.01.2023
Оксана Горун
Под Харьковом случилось три ДТП, есть погибший и пострадавшие — полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины проиформировала о ДТП, которые случились в Харьковском районе. В одном из них погиб 33-летний водитель.

Смертельное ДТП случилось утром 4 января — около 8:30 — на трассе Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта под Харьковом.

Смертельное ДТП под Харьковом 4 января 2022 у Покатиловки 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Водитель автомобиля «Kia K5», двигаясь со стороны проспекта Гагарина в направлении с. Покотиловка не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Opel – Meriva». От удара «Kia K5″ съехал в кювет. 33-летний водитель транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 30-летний водитель другого автомобиля госпитализирован в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Смертельное ДТП под Харьковом 4 января 2022 у Покатиловки
Фото: ГУНП в Харьковской области

На той же трассе случилось еще одно ДТП с пострадавшими. Там столкнулись «Toyota Сamry» и «Mercedes Benz A160».  Три пассажира «Mercedes» получили травмы, их отправили в больницу.

ДТП на Симферопольской трассе 4 января 2022
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • Третье ДТП, о котором сообщила полиция, — столкновение автомобилей «Skoda Octavia» и «Lada». В нем никто не пострадал.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины проиформировала о ДТП, которые случились в Харьковском районе. В одном из них погиб 33-летний водитель".