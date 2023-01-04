Під Харковом сталося три ДТП, є загиблий та постраждалі – поліція (фото)

Поліція Харківщини поінформувала про ДТП, що трапились у Харківському районі. В одній із них загинув 33-річний водій.

Смертельна ДТП сталася вранці 4 січня – близько 8:30 – на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта під Харковом.

“Водій автомобіля “Kia K5”, рухаючись з боку проспекту Гагаріна у напрямку с. Покотилівка не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Opel – Meriva”. Від удару “Kia K5″ з’їхав у кювет. 33-річний водій транспортного засобу отримав травми, не сумісні з життям, і помер на місці. 30-річного водія іншого автомобіля госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На тій само трасі сталася ще одна ДТП із постраждалими. Там зіткнулися “Toyota Сamry” та “Mercedes Benz A160”. Троє пасажирів “Mercedes” отримали травми, їх відправили до лікарні.

Третя ДТП, про яку повідомила поліція, – зіткнення автомобілів “Skoda Octavia” та “Lada”. У ньому ніхто не постраждав.