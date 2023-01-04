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Під Харковом сталося три ДТП, є загиблий та постраждалі – поліція (фото)

Події 13:38   04.01.2023
Оксана Горун
Під Харковом сталося три ДТП, є загиблий та постраждалі – поліція (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківщини поінформувала про ДТП, що трапились у Харківському районі. В одній із них загинув 33-річний водій.

Смертельна ДТП сталася вранці 4 січня – близько 8:30 – на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта під Харковом.

Смертельна ДТП під Харковом 4 січня 2022 року у Покатилівки 3

“Водій автомобіля “Kia K5”, рухаючись з боку проспекту Гагаріна у напрямку с. Покотилівка не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Opel – Meriva”. Від удару “Kia K5″ з’їхав у кювет. 33-річний водій транспортного засобу отримав травми, не сумісні з життям, і помер на місці. 30-річного водія іншого автомобіля госпіталізовано до лікарні”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Смертельна ДТП під Харковом 4 січня 2022 року у Покатилівки

На тій само трасі сталася ще одна ДТП із постраждалими. Там зіткнулися “Toyota Сamry” та “Mercedes Benz A160”. Троє пасажирів “Mercedes” отримали травми, їх відправили до лікарні.

ДТП на Сімферопольській трасі 4 січня 2022

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    • Третя ДТП, про яку повідомила поліція, – зіткнення автомобілів “Skoda Octavia” та “Lada”. У ньому ніхто не постраждав.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини поінформувала про ДТП, що трапились у Харківському районі. В одній із них загинув 33-річний водій".