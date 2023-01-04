Разбиты дома, двое ранены: полиция Харьковщины показала последствия обстрелов
Харьковская полиция продолжает фиксировать военные преступления армии РФ.
По информации отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, за прошедшие сутки под обстрелами на Харьковщине были города и села в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.
«Днем 3 января в результате обстрела пгт Двуречное осколочное ранение получил 40-летний мужчина. Еще один 71-летний житель села получил травмы из-за вражеского снаряда, когда скрывался от взрывов в хозяйственном сооружении», — сообщили полицейские.
Под обстрелами также были Купянск и Волчанск. В Купянске взрывная волна повредила несколько частных домов. В Волчанске местные жители сообщили в полицию о поврежденных окнах и крышах в одном из домов.
По всем фактам открыты дела за нарушение законов и обычаев войны.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция продолжает фиксировать военные преступления армии РФ".