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Разбиты дома, двое ранены: полиция Харьковщины показала последствия обстрелов

Происшествия 10:32   04.01.2023
Оксана Горун
Разбиты дома, двое ранены: полиция Харьковщины показала последствия обстрелов Фото: ГУНП в Харьковской области

Харьковская полиция продолжает фиксировать военные преступления армии РФ.

По информации отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, за прошедшие сутки под обстрелами на Харьковщине были города и села в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.

Последствия обстрелов Харьковщины 3-4 января - фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Днем 3 января в результате обстрела пгт Двуречное осколочное ранение получил 40-летний мужчина. Еще один 71-летний житель села получил травмы из-за вражеского снаряда, когда скрывался от взрывов в хозяйственном сооружении», — сообщили полицейские.

Последствия обстрелов Харьковщины 3-4 января - фото полиции 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Под обстрелами также были Купянск и Волчанск. В Купянске взрывная волна повредила несколько частных домов. В Волчанске местные жители сообщили в полицию о поврежденных окнах и крышах в одном из домов.

Последствия обстрелов Харьковщины 3-4 января - фото полиции 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

По всем фактам открыты дела за нарушение законов и обычаев войны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция продолжает фиксировать военные преступления армии РФ".