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Розбиті будинки, двох поранено: поліція Харківщини показала наслідки обстрілів

Події 10:32   04.01.2023
Оксана Горун
Розбиті будинки, двох поранено: поліція Харківщини показала наслідки обстрілів Фото: ГУНП у Харківській області

Харківська поліція продовжує фіксувати воєнні злочини армії РФ.

За інформацією відділу комунікації ГУ НП у Харківській області, минулої доби під обстрілами на Харківщині були міста та села у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

Наслідки обстрілу Харківщини 3-4 січня - фото поліції

“Вдень 3 січня внаслідок обстрілу смт Дворічне уламкове поранення отримав 40-річний чоловік. Ще один 71-річний мешканець села отримав травми через ворожий снаряд, коли ховався від вибухів у господарчій споруді”, – повідомили поліцейські.

Наслідки обстрілу Харківщини 3-4 січня - фото поліції 3

Під обстрілами також були Куп’янськ та Вовчанськ. У Куп’янську вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків. У Вовчанську місцеві жителі повідомили в поліцію про пошкоджені вікна та дахи в одному з будинків.

Наслідки обстрілу Харківщини 3-4 січня - фото поліції 2

За всіма фактами відкриті справи щодо порушення законів і звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська поліція продовжує фіксувати воєнні злочини армії РФ".