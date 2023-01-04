Розбиті будинки, двох поранено: поліція Харківщини показала наслідки обстрілів

Харківська поліція продовжує фіксувати воєнні злочини армії РФ.

За інформацією відділу комунікації ГУ НП у Харківській області, минулої доби під обстрілами на Харківщині були міста та села у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

“Вдень 3 січня внаслідок обстрілу смт Дворічне уламкове поранення отримав 40-річний чоловік. Ще один 71-річний мешканець села отримав травми через ворожий снаряд, коли ховався від вибухів у господарчій споруді”, – повідомили поліцейські.

Під обстрілами також були Куп’янськ та Вовчанськ. У Куп’янську вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків. У Вовчанську місцеві жителі повідомили в поліцію про пошкоджені вікна та дахи в одному з будинків.

За всіма фактами відкриті справи щодо порушення законів і звичаїв війни.