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Генштаб ВСУ: В Харьковской области армия рф обстреляла 14 сел и городов

Общество 07:53   05.01.2023
Оксана Якушко
Генштаб ВСУ: В Харьковской области армия рф обстреляла 14 сел и городов

На Купянском направлении попытка наступления армии рф не имела успеха, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает пытаться наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел.

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении под огненное поражение попали Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, 5 ударов по позициям его ЗРК.

За предыдущие сутки на восточном направлении зенитчики ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА «Орлан-10».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении попытка наступления армии рф не имела успеха, сообщил Генштаб ВСУ.".