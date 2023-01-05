Генштаб ВСУ: В Харьковской области армия рф обстреляла 14 сел и городов

На Купянском направлении попытка наступления армии рф не имела успеха, сообщил Генштаб ВСУ.

Противник продолжает пытаться наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел.

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении под огненное поражение попали Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, 5 ударов по позициям его ЗРК.

За предыдущие сутки на восточном направлении зенитчики ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА «Орлан-10».

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