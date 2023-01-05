Генштаб ВСУ: В Харьковской области армия рф обстреляла 14 сел и городов
На Купянском направлении попытка наступления армии рф не имела успеха, сообщил Генштаб ВСУ.
Противник продолжает пытаться наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел.
На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.
На Купянском направлении под огненное поражение попали Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, 5 ударов по позициям его ЗРК.
За предыдущие сутки на восточном направлении зенитчики ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА «Орлан-10».
Читайте также: Более 10 населенных пунктов на Харьковщине оказались под обстрелом врага
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ: В Харьковской области армия рф обстреляла 14 сел и городов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении попытка наступления армии рф не имела успеха, сообщил Генштаб ВСУ.".