Генштаб ЗСУ: На Харківщині армія рф обстріляла 14 сіл і містечок

На Куп’янському напрямі спроба настання армії рф не мала успіху, повідомив Генштаб ЗСУ.

Противник намагаэться наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, 5 ударів по позиціях його ЗРК.

За попередню добу на східному напрямку зенітники ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА “Орлан-10”.