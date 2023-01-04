Понад 10 населених пунктів на Харківщині опинилися під обстрілом ворога

Генштаб ЗСУ повідомив про те, що по населених пунктах на Харківщині російські окупанти стріляли з танків, мінометів та артилерії.

Спроб атакувати в регіоні ворог не здійснював. Але Генштаб постійно повідомляє про бажання російських окупантів покращити своє тактичне становище на Куп’янському напрямку. Також тривають обстріли.

“На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них – Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області“, – поінформували у зведенні Генштабу.

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Загалом по території України ворог за добу завдав три ракетні удари – по Костянтинівці в Донецькій області, 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів із РСЗВ.