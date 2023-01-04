Более 10 населенных пунктов на Харьковщине оказались под обстрелом врага
Генштаб ВСУ сообщил о том, что по населенным пунктам на Харьковщине российские оккупанты стреляли из танков, минометов и артиллерии.
Попыток атаковать в регионе враг не предпринимал. Но Генштаб постоянно сообщает о желании российский оккупантов улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении. Также продолжаются обстрелы.
«На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестовое», — проинформировали в сводке Генштаба.
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В целом по территории Украины враг за сутки нанес три ракетных удара — по Константиновке в Донецкой области, 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что по населенным пунктам на Харьковщине российские оккупанты стреляли из танков, минометов и артиллерии".