Более 10 населенных пунктов на Харьковщине оказались под обстрелом врага

Генштаб ВСУ сообщил о том, что по населенным пунктам на Харьковщине российские оккупанты стреляли из танков, минометов и артиллерии.

Попыток атаковать в регионе враг не предпринимал. Но Генштаб постоянно сообщает о желании российский оккупантов улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении. Также продолжаются обстрелы.

«На Слобожанском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестовое», — проинформировали в сводке Генштаба.

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В целом по территории Украины враг за сутки нанес три ракетных удара — по Константиновке в Донецкой области, 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из РСЗО.