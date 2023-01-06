Экс-нардепа из Харькова Дмитрия Добкина заметили в отеле в Варшаве — СМИ

Брата экс-мэра Харькова Михаила Добкина, бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Дмитрия Добкина заметили в Варшаве.

Фото политика опубликовал в Facebook журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

«Продолжаем публиковать публичных людей во время каникул. Варшава. Сегодня. Твое лицо, когда пришел на завтрак в отеле через 5 минут после его завершения», — написал Ткач.