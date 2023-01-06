Экс-нардепа из Харькова Дмитрия Добкина заметили в отеле в Варшаве — СМИ
Фото: Михаил Ткач
Брата экс-мэра Харькова Михаила Добкина, бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Дмитрия Добкина заметили в Варшаве.
Фото политика опубликовал в Facebook журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.
«Продолжаем публиковать публичных людей во время каникул. Варшава. Сегодня. Твое лицо, когда пришел на завтрак в отеле через 5 минут после его завершения», — написал Ткач.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 18:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Брата экс-мэра Харькова Михаила Добкина, бывшего нардепа от Партии регионов и Оппозиционного блока Дмитрия Добкина заметили в Варшаве.".