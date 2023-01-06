Екснардепа з Харкова Дмитра Добкіна помітили в готелі у Варшаві – ЗМІ

Брата ексмера Харкова Михайла Добкіна, колишнього нардепа від Партії регіонів та Опозиційного блоку Дмитра Добкіна помітили у Варшаві.

Фото політика опублікував у Facebook журналіст “Української правди” Михайло Ткач.

“Продовжуємо публікувати публічних людей під час канікул. Варшава. Сьогодні. Твоє обличчя, коли прийшов на сніданок в готелі за 5 хвилин після його завершення”, – написав Ткач.