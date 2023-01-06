Екснардепа з Харкова Дмитра Добкіна помітили в готелі у Варшаві – ЗМІ
Брата ексмера Харкова Михайла Добкіна, колишнього нардепа від Партії регіонів та Опозиційного блоку Дмитра Добкіна помітили у Варшаві.
Фото політика опублікував у Facebook журналіст “Української правди” Михайло Ткач.
“Продовжуємо публікувати публічних людей під час канікул. Варшава. Сьогодні. Твоє обличчя, коли прийшов на сніданок в готелі за 5 хвилин після його завершення”, – написав Ткач.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 18:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Брата ексмера Харкова Михайла Добкіна, колишнього нардепа від Партії регіонів та Опозиційного блоку Дмитра Добкіна помітили у Варшаві.".